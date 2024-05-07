Череповчанин Антон Локтионов взял серебро первенства СЗФО по дзюдо

Антон Локтионов из Череповца завоевал серебряную медаль первенства СЗФО по дзюдо, которое прошло в Великом Новгороде 4 мая.

В турнире приняли участие около 60 спортсменов из Архангельской, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Псковской областей и республики Коми.

По итогам состязаний в весовой категории +100 кг среди мужчин череповчанин Антон Локтионов занял второе место.

Добавим что данные соревнования являлись отбором на чемпионат страны, который пройдет в Сочи с 16 по 20 октября.

В Санкт-Петербурге также прошёл юбилейный, 25-й юношеский Всероссийский турнир «Кубок Победы», посвященный 79-й годовщине победы советских войск в Великой Отечественной войне. Спортсменка отделения дзюдо Центра боевых искусств Череповца Ксения Дворникова завоевала бронзовую медаль.