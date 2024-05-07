32 проекта по развитию сельских территорий Вологодчина направила в Минсельхоз

[ Общество ]

32 проекта по благоустройству сельских территорий направила Вологодчина на конкурсный отбор в Минсельхоз России. Общая сумма проектов составила 85,5 миллионов рублей. У проектов есть шанс получить федеральное софинансирование в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом в своих соцсетях рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«К отбору в Минсельхозе России допущены 32 проекта по благоустройству сельских территорий на общую сумму 85,5 миллионов рублей. После получения федеральной поддержки будет утвержден окончательный перечень проектов, которые будут реализованы в 2025 году», - сообщил Георгий Филимонов.

После получения федеральной поддержки будет утверждён окончательный перечень проектов, которые будут реализованы в следующем году.

В частности, самое большое число проектов поступило от Вологодского округа – 12, Мяксинского сельского поселения Череповецкого района – 5, Верховажского округа – 4 и Никольского округа – 3.

Сейчас в регионе идут работы над четырьмя проектами по благоустройству сельских территорий, ещё один проект начнут в ближайшее время.

Теги:
сельское поселение благоустройство врио губернатора
 

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