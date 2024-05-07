Движение через железнодорожный переезд станции Дикая сегодня ограничат

[ Общество ]

Сегодня будет ограничено движение через железнодорожный переезд на станции Дикая. Как сообщает пресс-служба вологодского региона СЖД, ограничение связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ. Движение будет ограничено с 13.40 до 21.40.

«Пропуск автотранспорта будет осуществляться в то время, когда переезд свободен от движения поездов и нахождения на путях ремонтно-путевой техники», - уточняет пресс-служба ведомства.

Также Северная железная дорога просит учитывать это обстоятельство при планировании поездок

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железнодорожный переезд ограничение движения
 

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