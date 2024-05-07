В Вологде задержали мужчину, избившего девочку

Исполняющий обязанности мэра Андрей Накрошаев в своих соцсетях сообщил, что полиция задержала мужчину, который напал на двух девочек в Вологде.

Информация об избиении появилась 29 апреля в соцсетях. Один из пользователей написал, что в тот же день на улице Воркутинской взрослый мужчина избил девочку.

«Добрый день, хотим предупредить жителей 5 и 6 микрорайона (Архангельская, Воркутинская). Вечером 29 апреля в 22:10 мужчина лет 40-50 седой, высокий, в бежевой куртке напал на девочек в районе улицы Воркутинской. Ходил явно в неадекватном состоянии,скорее всего алкогольное опьянение, сначала просто безумно смотрел, затем через несколько минут, начал бежать. Девочка упала, мужик напрыгнул на нее, сел сверху и начал бить кулаками по голове, а потом быстро ушел в сторону Воркутинской 17. Будьте внимательны! Заявление в полицию написано», - написал аноним.

По словам Андрей Накрошаева, сотрудники УВД быстро включились в работу, провели розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого, а потом и его местонахождение. Сейчас мужчина задержан, с ним работает полиция.