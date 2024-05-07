В Вологде сегодня ночью побит температурный рекорд 1942 года

[ Общество ]

В Вологде сегодня ночью был побит температурный рекорд 1942 года, когда температура воздуха опускалась до -3,5 градусов. Минувшей ночью в областном центре была зафиксирована температура воздуха в -6 градусов.

Напомним, в начале апреля в Вологодской области также фиксировались температурные рекорды. Правда, были побиты положительные рекорды температур, а не отрицательные. К примеру, 2 апреля в областном центре была зафиксирована температура в 17,5 градусов выше нуля, что оказалось почти на 4 градуса выше рекорда 1983 года.

Теги:
температурный рекорд погода
 

Последние новости

Четверо вологодских школьников победили во Всероссийской олимпиаде
Этим летом в Череповце снова пройдет фестиваль сапсёрфинга
Прокуратура проводит проверку по факту схода полувагонов с рельсов в Череповце
Череповчанин Антон Локтионов взял серебро первенства СЗФО по дзюдо
32 проекта по развитию сельских территорий Вологодчина направила в Минсельхоз
Движение через железнодорожный переезд станции Дикая сегодня ограничат
В Вологде сегодня ночью побит температурный рекорд 1942 года
В Вологде задержали мужчину, избившего девочку
Вологодский парад Победы можно будет посмотреть в прямом эфире
Прощание с Михаилом Банщиковым пройдет в вологодском «Русском доме»  