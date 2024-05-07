Вологодский парад Победы можно будет посмотреть в прямом эфире

Парад Победы, который пройдет в Вологде 9 мая, можно будет посмотреть в прямом эфире. Вологжане смогут увидеть марш войск Вологодского гарнизона, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По площади Революции пройдут 14 парадных расчетов, представляющих УМВД, МЧС, УФСИН, УФССП, воинские части, а также Череповецкий военный университет радиоэлектроники и Вологодский институт права и экономики. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире на официальном сайте администрации города, сайте «Вологда.РФ», в группах «Вологда и вологжане», «Вологда.РФ», на странице врио мэра Вологды Андрея Накрошаева и других интернет-ресурсах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, после прохождения парадных расчетов по площади пронесут Знамя Победы, размер которого составляет 200 кв. метров. Представители творческих коллективов по традиции станцуют «Майский вальс». В танце закружатся около 100 вологжан от 10 до 80 лет.

Праздник на площади Революции продолжит многочасовой концертный марафон, который начнется в 11.00. Перед вологжанами выступят хоровые коллективы и солисты города, оркестр народных инструментов «Перезвоны». Также состоится концерт «Дети за Победу» – совместный проект профессиональных артистов и воспитанников музыкальных школ Вологды.

Финальным аккордом марафона станет концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ, который проведет заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Также в течение дня концертные программы состоятся в Парке Ветеранов, Кировском сквере, Фрязиновском парке, Кремлевском саду, Сквере 825-летия Вологды, на пл. Федулова и у ДК Льнокомбината.

Праздничного салюта в этом году не будет. Также не будет традиционного шествия «Бессмертного полка» ради безопасности участников. Акция памяти пройдет в онлайн-формате. Фотографии бойцов, участвующих в Великой Отечественной войне, будут размещены на экранах «умных» остановок в разных районах города.