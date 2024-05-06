Прощание с Михаилом Банщиковым пройдет в вологодском «Русском доме»  

[ Общество ]

Прощание с бывшим председателем Вологодской городской Думы, а также экс-депутатом Госдумы от Вологодской области Михаилом Банщиковым пройдет 8 мая в «Русском доме».

Михаил Банщиков, напомним, погиб 4 мая в ДТП на автомобильной дороге Кубенское – Северная ферма, по которой экс-депутат ехал в свой загородный дом после тренировки ветеранской футбольной команды «Дума». Автомобиль Ауди А6 Банщикова съехал с трассы и перевернулся.

Прощание с экс-депутатом пройдет 8 мая в «Русском доме» с 9.30 до 10.30.

Похоронят Михаила Банщикова на участке захоронений лиц, имеющих заслуги перед городом, Пошехонского кладбища.

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Прощание с Михаилом Банщиковым пройдет в вологодском «Русском доме»  
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