Прощание с Михаилом Банщиковым пройдет в вологодском «Русском доме»  

Прощание с бывшим председателем Вологодской городской Думы, а также экс-депутатом Госдумы от Вологодской области Михаилом Банщиковым пройдет 8 мая в «Русском доме».

Михаил Банщиков, напомним, погиб 4 мая в ДТП на автомобильной дороге Кубенское – Северная ферма, по которой экс-депутат ехал в свой загородный дом после тренировки ветеранской футбольной команды «Дума». Автомобиль Ауди А6 Банщикова съехал с трассы и перевернулся.

Прощание с экс-депутатом пройдет 8 мая в «Русском доме» с 9.30 до 10.30.

Похоронят Михаила Банщикова на участке захоронений лиц, имеющих заслуги перед городом, Пошехонского кладбища.