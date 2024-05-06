Андрей Накрошаев забраковал укладку асфальта на улице Залинейной

[ Общество ]

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев не принял работы подрядчика, который в настоящее время укладывает асфальт на улице Залинейной областного центра.

По его словам, хотя с подрядчиком была встреча несколько дней назад, во время которой организация была предупреждена о проведении качественного ремонта, результат получился плохой – асфальт уложен неровно.

«Сегодня поставил задачу обязать подрядчика выполнить фрезеровку верхнего слоя заново и все переделать. Пока не приведут покрытие к нужному состоянию – работу не примем», - написал Андрей Накрошаев в соцсетях.

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