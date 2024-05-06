Работодателей обяжут указывать профессию мигранта в патенте иностранца

Работодатели теперь обязаны указывать профессию мигранта в патенте иностранного гражданина при приеме на работу. Привлекать временно пребывающего иностранца к трудовой деятельности по специальности, не указанной в патенте, работодатели теперь не смогут. Для нарушителей нормы предусмотрены штрафы.

«Указание профессии при оформлении патента на работу для иностранного гражданина расширит возможности контроля и надзора за мигрантами со стороны органов внутренних дел. Облегчит это и мониторинг профессий, по которым иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность на территории региона, и будет способствовать снижению теневой занятости среди иностранной трудовой миграции», - считает заместитель губернатора области Александр Ершов.

Соответствующее решение принято врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.

За разъяснениями по вопросам оформления и переоформления патентов можно обратиться в управление по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области по телефонам: 8 (8172) 79-41-95, 8 (8172) 79-41-55, 8(8172) 79-43-02.