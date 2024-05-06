По внедрению платформы обратной связи Вологодчина попала в ТОП-15 регионов

Согласно рейтингу регионов по внедрению платформы обратной связи за первый квартал 2024, который публикует Минцифры, Вологодская область вошла в ТОП-15 регионов.

«За первые три месяца 2024 года через платформу обратной связи по всей стране поступило более одного миллиона обращений. Вологодская область заняла 13 место в стране по внедрению сервиса. За первый квартал 2024 года жители региона подали около 10 тысяч обращений – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Можно сказать об успешности реализации системы и её востребованности у вологжан», – уточняет пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

По итогам первого квартала 2024 года самыми популярными темами обращений в Вологодской области стали здравоохранение, автомобильные дороги, благоустройство, содержание многоквартирных домов и дворов, вывоз мусора, образование.

При составлении рейтинга учитывали 23 показателя. Например, активность внедрения платформы, скорость и качество обработки обращений граждан и уровень удовлетворённости ответами.

Написать обращение в органы власти, учреждения или организации области можно через платформу обратной связи на портале Госуслуг, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через виджеты на сайтах госорганов или на их официальных страницах в соцсетях.