По внедрению платформы обратной связи Вологодчина попала в ТОП-15 регионов

[ Общество ]

Согласно рейтингу регионов по внедрению платформы обратной связи за первый квартал 2024, который публикует Минцифры, Вологодская область вошла в ТОП-15 регионов.

«За первые три месяца 2024 года через платформу обратной связи по всей стране поступило более одного миллиона обращений. Вологодская область заняла 13 место в стране по внедрению сервиса. За первый квартал 2024 года жители региона подали около 10 тысяч обращений – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Можно сказать об успешности реализации системы и её востребованности у вологжан», – уточняет пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. 

По итогам первого квартала 2024 года самыми популярными темами обращений в Вологодской области стали здравоохранение, автомобильные дороги, благоустройство, содержание многоквартирных домов и дворов, вывоз мусора, образование. 

При составлении рейтинга учитывали 23 показателя. Например, активность внедрения платформы, скорость и качество обработки обращений граждан и уровень удовлетворённости ответами. 

Написать обращение в органы власти, учреждения или организации области можно через платформу обратной связи на портале Госуслуг, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через виджеты на сайтах госорганов или на их официальных страницах в соцсетях.

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