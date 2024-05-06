Завтра в Вологде снова ограничат движение транспорта в центре

[ Общество ]

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, завтра в Вологде ограничат движение транспорта.

7 мая на площади Возрождения запланирована репетиция Третьего городского школьного парада. В период с 18.00 до 20.00 там будет запрещено движение транспорта.

Помимо этого, ограничения коснутся нескольких маршрутов общественного транспорта:

Маршрут № 27: С. Орлова – Мира – Козленская (в обратном направлении);

Маршрут № 36: С. Орлова – Мира – Козленская (в обоих направлениях);

Маршрут № 43: Северная – Предтеченская – Герцена (в обоих направлениях).

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ограничение движения репетиция День победы
 

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