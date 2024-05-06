Жителя Бабаево нашли мертвым в вытегорском лесу

3 мая 51-летний житель Бабаево вместе с друзьями отдыхал на берегу озера Ивачевское Вытегорского района. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

Ночью мужчина ушел в лес и не вернулся. Когда его друзья проснулись на следующий день, 4 мая, то не обнаружили приятеля и заявили об этом в экстренные службы.

В кратчайшие сроки были организованы поиски пропавшего. В мероприятии участвовали двое сотрудников полиции и трое сотрудников Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». В воскресенье, 5 мая, около 17:30 мужчину удалось найти, одна он был уже мертв.