Жителя Бабаево нашли мертвым в вытегорском лесу

[ Происшествия ]

3 мая 51-летний житель Бабаево вместе с друзьями отдыхал на берегу озера Ивачевское Вытегорского района. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

Ночью мужчина ушел в лес и не вернулся. Когда его друзья проснулись на следующий день, 4 мая, то не обнаружили приятеля и заявили об этом в экстренные службы.

В кратчайшие сроки были организованы поиски пропавшего. В мероприятии участвовали двое сотрудников полиции и трое сотрудников Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». В воскресенье, 5 мая, около 17:30 мужчину удалось найти, одна он был уже мертв.

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