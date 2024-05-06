Бизнес-школу для мигрантов из ближнего зарубежья откроют в Череповце

В Череповце откроется бизнес-школа для мигрантов, сообщает портал cherinfo. Занятия будут проходить на площадке Агентства городского развития на бульваре Доменщиков, 32.

Участвовать могут мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Украины. Первый поток стартует с сентября, второй — с января 2025 года. Иностранцев будут обучать деловому русскому языку, ведению переговоров и бизнеса.

«Планируем обучить около 80 человек, ориентируемся на тех, кто прожил в Череповце не больше года. Очень важны базовые знания русского языка. Разработана программа по культурной и социальной адаптации и трудовой интеграции. Расскажем, как создать и зарегистрировать бизнес, про налоги, продвижение проекта в интернете. Участники напишут бизнес-план, мы возьмем проекты на сопровождение. Помимо занятий будут экскурсии по историческим местам города, организуем их вместе с туристско-информационным центром. Проведем ремесленные ярмарки в „Пивзаводе“. Иностранцы узнают о нашей культуре, смогут поучаствовать в мастер-классах. Будем сотрудничать с диаспорами, обратимся в центр занятости», — рассказала куратор проекта Ирина Купцова.

Заявки на обучение принимаются в группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Возможно, запустят еще несколько потоков обучения при условии, что бизнес-школа будет востребована.