Вологодские предприниматели могут получить 140 видов господдержки

«Навигатор мер поддержки» – это проект регионального Центра «Мой бизнес», который был запущен в 2022 году. Сегодня в навигаторе представлено 140 мер региональной поддержки. Подобрать нужную можно с помощью выбора необходимых параметров. Например, указать сферу деятельности компании и организационную форму. Кроме этого, можно выбрать конкретное направление меры поддержки - аренду, займы, консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый список.

«Навигатор мер поддержки» - сервис, который может стать полезным как для малого и среднего бизнеса, так и для самозанятых граждан и физических лиц Вологодской области, – отметила директор Центра «Мой бизнес» Дарья Серебрякова. – Кроме того, в этом году мы дополним его федеральными мерами поддержки».

Напомним о том, что Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного президентом РФ.