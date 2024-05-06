Череповчанина подстрелил знакомый во время охоты в Шекснинском районе

Недавно в Вологодской области открылся весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь. И уже произошел инцидент из-за нарушения техники безопасности.

В Шекснинском районе около деревни Мыс охотились двое приятелей, один из них – житель Череповца. В какой-то момент один из мужчин случайно выстрелил череповчанину в руку. Об этом сообщает районная газета «Звезда».

В результате происшествия мужчину госпитализировали в Шекснинскую центральную районную больницу, где медики оказали ему первую помощь.

По факту неосторожной охоты проводится проверка.