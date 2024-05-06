Череповчанина подстрелил знакомый во время охоты в Шекснинском районе

[ Происшествия ]

Недавно в Вологодской области открылся весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь. И уже произошел инцидент из-за нарушения техники безопасности.

В Шекснинском районе около деревни Мыс охотились двое приятелей, один из них – житель Череповца. В какой-то момент один из мужчин случайно выстрелил череповчанину в руку. Об этом сообщает районная газета «Звезда».

В результате происшествия мужчину госпитализировали в Шекснинскую центральную районную больницу, где медики оказали ему первую помощь.

По факту неосторожной охоты проводится проверка.

Теги:
охота неосторожность ранение
 

Последние новости

Завтра в Вологде снова ограничат движение транспорта в центре
Жителя Бабаево нашли мертвым в вытегорском лесу
Бизнес-школу для мигрантов из ближнего зарубежья откроют в Череповце
Вологодские предприниматели могут получить 140 видов господдержки
Череповчанина подстрелил знакомый во время охоты в Шекснинском районе
Пять школьных стадионов реконструируют в Череповце в этом году
Вологжанам предлагают создать шляпы с элементами зданий
Вологодские синоптики не обещают потепления на предстоящей неделе
Череповецкий боксер взял золото Всероссийских соревнований
Субсидия на погребение будет увеличена в Вологодской области