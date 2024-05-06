Пять школьных стадионов реконструируют в Череповце в этом году

[ Общество ]

В этом году пять школ города металлургов получат новые стадионы. Средства на эти цели выделили из областного бюджета по поручению врио губернатора Георгия Филимонова. Об этом рассказал мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Обновления ожидают территории в школах № 2, 16, 17, 31 и стадион между 39-й и 40-й школами. Метод отбора был очень прост: для реконструкции выбраны стадионы, которые больше напоминают ромашковое поле, а не спортивный объект», - рассказал Вадим Германов.

После завершения работ на территории школ появятся футбольные поля, площадки для игровых видов спорта, легкоатлетические дорожки с резиновым покрытием и силовые тренажеры.

Реконструкция начнется в июне, после окончания учебного года.

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стадион школа ремонт
Фото: Вадим Германов
 

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