Вологжанам предлагают создать шляпы с элементами зданий

Администрация Вологды анонсировала городской конкурс-выставку детского творчества «Архитектурная шляпа».

Принять участие в нем могут юные вологжане в возрасте от 9 до 15 лет.

Для участия в конкурсе нужно создать шляпу по мотивам вологодских зданий.

«За основу можно взять как само здание, так и отдельные его элементы - декор, оформление окон, крыша. Шляпа может быть выполнена в различных техниках – из бумаги, картона, папье-маше, возможно использование элементов из ткани, проволоки», - пояснили в администрации города.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 22 мая. Награждение победителей, а также парад шляп пройдут 30 мая. В конкурсе также предусмотрена отдельная номинация «Дерево в архитектуре» для шляп с мотивами деревянной Вологды.

Победители представят свои работы на международном форуме «Дерево в архитектуре».