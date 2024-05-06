Вологодские синоптики не обещают потепления на предстоящей неделе

На предстоящей неделе погода будет значительно отставать от календаря.

Как пояснили в вологодском Гидрометцентре, самым холодным днем недели станет 9 мая, когда температурный фон ожидается на 8 градусов ниже нормы.

В День Победы территория Вологодской области будет находиться во власти североатлантического циклона, который принесет осадки в виде мокрого снега, а также порывистый ветер до 15-17 м/с. При этом температура днем составит от +1 до +3 градусов.

В пятницу, по предварительным данным, станет чуть теплей – днем столбики термометров могут подняться до +11 градусов.