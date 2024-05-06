Череповецкий боксер взял золото Всероссийских соревнований

[ Спорт ]

Череповчанин Супхан Гурбанов стал победителем Всероссийских соревнований по боксу, которые прошли в Твери с 29 апреля по 5 мая.

Всего в турнире приняли участие более 70 боксеров из 15 регионов России.

Спортсмен отделения бокса «СШОР №3» Череповца Супхан Гурбанов в весовой категории до 51 кг провел два боя и завоевал золотую медаль турнир. В финале Супхан победил боксера из Санкт-Петербурга.

Тренируется спортсмен под руководством тренеров высшей категории Романа Иванова, Александра Иванова и Максима Клыкова.

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