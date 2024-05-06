Субсидия на погребение будет увеличена в Вологодской области

[ Общество ]

В Вологодской области почти в 2 раза вырастет субсидия, предоставляемая похоронным службам в качестве возмещения им расходов на погребение умерших граждан. Как сообщает портал GorodVo, соответствующее постановление принято региональным правительством.

Как указано в постановлении, субсидии будут увеличены в целом по области с 4600 рублей до 8962,5 рублей с учетом районного коэффициента в 1,15.

В постановлении отдельно прописано, что для Череповца субсидия будет увеличена с 5000 рублей до 9741 рубля с учётом районного коэффициента 1,25.

Субсидии в новом размере будут выплачиваться с 1 января 2025 года.

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