Субсидия на погребение будет увеличена в Вологодской области

В Вологодской области почти в 2 раза вырастет субсидия, предоставляемая похоронным службам в качестве возмещения им расходов на погребение умерших граждан. Как сообщает портал GorodVo, соответствующее постановление принято региональным правительством.

Как указано в постановлении, субсидии будут увеличены в целом по области с 4600 рублей до 8962,5 рублей с учетом районного коэффициента в 1,15.

В постановлении отдельно прописано, что для Череповца субсидия будет увеличена с 5000 рублей до 9741 рубля с учётом районного коэффициента 1,25.

Субсидии в новом размере будут выплачиваться с 1 января 2025 года.