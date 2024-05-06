Газовая компания оштрафована за нарушение программы догазификации

[ Общество ]

Компания АО «Газпром газораспределение Вологда» оштрафована вологодским УФАС за нарушение сроков подключения абонента по программе догазификации. Нарушение зафиксировано в поселке Кипелово, где по условиям договора компания должна была подключить к газу дом местной жительницы.

«По условиям заключенного договора, мероприятия по подключению и пуску газа должны быть осуществлены Обществом не позднее 31 декабря 2023 года», - пояснили в региональном управлении ФАС.

Однако компания нарушила сроки подключения, за что была оштрафована на 300 тысяч рублей.

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