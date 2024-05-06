Вологодское «Динамо» разгромило «Иркутск» в 5-м туре дивизиона «Б» второй футбольной лиги.

Вологжане проводили встречу под лозунгом «Матч добрых дел». Часть средств, вырученных на этой игре, будут направлены в Оренбургскую область, где недавно произошёл паводок.

Счёт был открыт уже на 12-й минуте матча. После атаки с левого флага Валентин Солодаренко сделал длинную передачу в штрафную, которую замкнул Антон Бетюжнов - 1:0.

Во втором тайме уже сам Солодаренко увеличил преимущество своей команды. После первого удара матч попал в перекладину и вновь отскочил к защитнику вологжан, после чего Валентин занёс его в ворота уже с «ленточки» ценою травмы, столкнувшись при этом с вратарем гостей.

Точку в матче поставил Кирилл Корепов. Дмитрий Долгов совершил перехват на своей половине поля, дотащил мяч до штрафной соперника, отдал пас на Корепова, и тот просто расстрелял ворота гостей. 3:0 в пользу «Динамо».

Вологжане набирают 8 очков и занимают 7 место во второй группе. В следующем туре, 12 мая, «бело-голубые» примут раменский «Леон Сатурн».