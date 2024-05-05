Причину смерти экс-депутата Госдумы Михаила Банщикова выяснят эксперты

Причину смерти экс-депутата Госдумы и бывшего председателя городской Думы Вологды Михаила Банщикова выяснят судмедэксперты. Напомним, накануне сообщалось, что Михаил Банщиков погиб в результате ДТП на автодороге Кубенское-Северная ферма. Полиция сообщает, что водитель иномарки Ауди А6 не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с трассы и опрокинулся.

Как предполагает ИА Вологда регион, Михаил Банщиков мог погибнуть от естественных причин.

Известно, что 75-летний политик был частично парализован после перенесенного инсульта, однако продолжал вести активную жизнь.

Накануне Михаил Банщиков был судьей футбольного матча между ветеранами.

«Много шутил, строил планы на будущее - заявил друзьям об участии ФК «Дума» в предстоящем турнире памяти Сергея Кисельникова и посещении в Пасху, 5 мая, игры между вологодским «Динамо» и ФК «Иркутск». После тренировки отправился на «Ауди» в свой загородный дом», - сообщает издание.

Михаил Банщиков в 2007 году стал председателем городской Думы Вологды. Как пишет Telegram-канал «Вологодской канвой», на выборы Госдумы РФ шел в качестве «технического кандидата», но неожиданно для всех партия «Единая Россия» набрала много голосов, и он выиграл место в Думе.