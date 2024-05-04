Полиция Вологды нашла поджигателя премиальной иномарки

[ Происшествия ]

Полиция Вологды раскрыла поджог автомобиля Лексус, совершенный в марте 2021 года на улице Карла Маркса Вологды. Владелица автомобиля оценила ущерб в 3,4 млн рублей. По уликам, обнаруженным на месте пожара, было установлено, что автомобиль был подожжен неизвестным лицом.

«Расследование дела затянулось на три года, но в итоге сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Ярославля», - пояснили в региональном УМВД.

В полиции пояснили, что подозреваемый признался в поджоге, однако причину так и не назвал.

По статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества подозреваемому грозит до 5 лет колонии.

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поджог уголовное дело
пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области
 

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