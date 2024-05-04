Форум «Новый вызов-2024» может стать революцией в мире благотворительности

Россия готовится к масштабному событию, которое обещает стать переломным моментом в развитии некоммерческого сектора. 21 мая 2024 года Москва станет центром притяжения для лидеров социальных изменений на шестом Всероссийском форуме развития некоммерческих организаций и социальных проектов «Новый вызов – 2024». Это мероприятие, организованное Общероссийской общественной организацией «Партнер», Национальным регистратором НКО «Партнер-Премьер» и журналом «Партнер НКО», уже заявило о себе как о ключевой платформе для обсуждения будущего социально ориентированных инициатив.

Собрав более 50 ведущих экспертов и руководителей НКО со всей России, включая такие регионы, как Санкт-Петербург, Саха (Якутия), Дагестан, форум предложит уникальную возможность для обмена знаниями и опытом, накопленным за 15 лет работы в сфере. Основная цель мероприятия – переосмысление архитектуры социальных проектов в новых условиях и введение в практику самых современных методик создания и развития НКО.

В рамках форума будут затронуты важнейшие темы, такие как грантовая поддержка, регистрация НКО, бухгалтерский учет, а также возможности сотрудничества с коммерческим сектором. Среди выступающих – известные личности и специалисты в области развития некоммерческого сектора, включая Александра Горячева, Игоря Задорина, Виктора Павлова, Ольгу Смирнову, Юрия Мальон-Шишкова и Аллу Шеляпину.

Организаторы подчеркивают важность консолидации усилий между властью, бизнесом и НКО для достижения целей форума, подчеркивая роль такого сотрудничества в развитии социальных проектов и привлечении инвестиций. Активное взаимодействие всех трех сторон позволит не только реализовать текущие задачи, но и сформировать основу для будущего социального прогресса страны.

Форум «Новый вызов – 2024» также станет площадкой для дополнительных экспертных выступлений и удаленного участия специалистов, что обеспечит широкий обмен мнениями и опытом. Организаторы приглашают к участию всех заинтересованных сторон – от спикеров и партнеров до спонсоров, подчеркивая, что каждый может внести вклад в развитие социальных инициатив в России.

Модератором мероприятия выступит Алёна Август, известная своими достижениями в области связей с общественностью и политическим консультированием. Организаторы форума призывают присоединиться к событию, чтобы вместе вдохновляться, обучаться и вносить свой вклад в создание новой истории успеха в мире некоммерческих организаций и социальных проектов.