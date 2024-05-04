Спецавтобусы развезут вологжан по домам после пасхального богослужения

После пасхального богослужения, которое пройдет в ночь с 4 на 5 мая, в Вологде назначены несколько автобусных маршрутов, чтобы горожане смогли добраться ночью до дома. Рейсы назначены 5 мая в 2.15.

По информации пресс-службы администрации города, автобусы поедут по следующим маршрутам:

Маршрут № 1: улица Сергея Орлова (автобус будет стоять в районе домов 6-4А по улице Сергея Орлова) – Торговая площадь – проспект Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Панкратова – Окружное ш. – Ильюшина, до остановки «ВПЗ».

Маршрут № 2: улица Сергея Орлова (автобус также будет находиться в районе домов 6-4А по улице Сергея Орлова) – Торговая площадь – проспект Победы – Мира – Сергея Орлова – Чернышевского – Горького – Прокатова – Северная – Дальняя, до остановки «Дальняя».

Также принято решение об увеличении автобусных маршрутов 4 и 5 мая в сторону Козицинского кладбища.