Двое трехлетних детей получили травмы в ДТП в Вологде

В Вологде в результате ДТП травмы получили двое трехлетних детей, а также женщина, управлявшая одним из автомобилей. Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Герцена и Яшина, где столкнулись Киа Церато и Форд Фокус.

Как пояснили в региональном УМВД, виновником аварии предположительно был 33-летний водитель Киа, который проехал перекресток на красный свет. Его автомобиль протаранил Форд, который двигался на улице Герцена. После удара Форд улетел на тротуар и завалился на бок.

Травмы в аварии получила 27-летняя водитель Форда, а также трехлетняя девочка, которая находилась в Форде и трехлетний мальчик в Киа. Пострадавшие были доставлены в больницу.