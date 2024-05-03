Вологжане завоевали четыре медали «Кубка Подмосковья» по каратэ

Вологжане завоевали четыре медали на «Кубке Подмосковья» по каратэ. Всероссийские соревнования прошли в городе Видное. В них приняли участие спортсмены из 25 регионов в пяти возрастных категориях - мальчики и девочки 10-11 лет, юноши и девушки 12-13 лет и 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, а также мужчины и женщины.

Вологодские каратисты завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.

Победу в своей возрастной группе одержал Макар Головин. Евгения Герасимова, Анна Макарова и Вадим Эмиров заняли третье место.

В шаге от медали остались Мельников Данил, Кириченко Максим, Абдулмуталибова Амина, Соколов Архип, Аветисян Дживан. Эти ребята стали пятыми в своих категориях.