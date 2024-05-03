Житель Кириллова надолго отправится в колонию за организацию нарколаборатории

Областной суд Вологды приговорил жителя Кирилловского округа к длительному сроку за организацию нарколаборатории.

Как было установлено во время следствия, в мае прошлого года 36-летний мужчина через соцсети вышел на неустановленных людей, которые хотели открыть нарколаборатории на территории Вологодской области.

«Мужчина подыскал нежилое помещение в Кирилловском районе. Получил 800 000 руб. от руководителей через тайник в Ленинградской области. На эти деньги приобрел помещение, зарегистрировав его на свою мать. В дальнейшем организаторы передавали через тайники в г. Москве, Владимирской области и в г. Вологде денежные средства и оборудование для обустройства лаборатории, а также «ингредиенты», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Сотрудники регионального УФСБ накрыли лабораторию в сентябре того же года. Помимо почти 250 кг наркотических веществ, произведенных в лаборатории, ими были обнаружены канабис, гашиш, а также МДМА. Задержанный рассказал, что эти наркотики хранил для личного потребления.

В результате за производство наркотиков в особо крупном размере «лаборант» приговорен к 12,5 годам строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

Помещение, в котором была организована нарколаборатория, конфисковано в доход государства.