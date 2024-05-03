Чудотворную икону Казанской божьей матери привезут в конце следующей недели в Вологодскую область. Как рассказал на своей странице в соцсетях врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, мероприятие будет приурочено к проведению Всероссийского молебна о Победе.

«Древняя чудотворная Казанская икона Божией Матери прибудет в Вологду. В столице нашей области она будет находиться 2 дня — 11 и 12 мая. В дни пребывания святыни в Вологде перед ней будут совершаться ежечасные молебны с пением акафиста о крепости сил русских воинов и Победе», - написал Георгий Филимонов на своей странице в соцсетях.

10 мая икона будет сначала доставлена в Спасо-Прилуцкий монастырь, где пробудет ночь. На следующий день ее перевезут в Софийский кафедральный собор. Там трое архиереев и все духовенство Вологды совершит торжественное богослужение. Вологжане смогут поклониться святыне в Софийском соборе до 19.00 12 мая.

Как сообщает пресс-служба врио губернатора, Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона Русских Побед. В годы Смутного времени она стала спасительным образом народного ополчения Минина и Пожарского и помогла освободить Москву от поляков.