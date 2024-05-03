Городские улицы Вологды начали мыть шампунем

В Вологде улицы города начали мыть шампунем. Информацию сегодня подтвердил врио мэра Вологды Андрей Накрошаев. По его словам, шампунь в настоящее время применяют днем, поскольку по ночам в ближайшее время прогнозируются отрицательные температуры.
При этом подрядчик пока экспериментирует со способами нанесения шампуня и его концентрацией для определения наиболее эффективного варианта.
Как заверила руководитель службы городского хозяйства Юлия Попова, шампунь «Бионорд», применяемый в настоящее время в Вологде, экологически чистый.
«Производитель заявляет, что будет меньше пыли, что асфальт будет вымываться более тщательно. Производитель также предоставил экологические экспертизы, что все соответствует требованиям безопасности. На обувь не должно влиять, точно также не влияет на растительность», - рассказала Юлия Попова.