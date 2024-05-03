Городские улицы Вологды начали мыть шампунем

В Вологде улицы города начали мыть шампунем. Информацию сегодня подтвердил врио мэра Вологды Андрей Накрошаев. По его словам, шампунь в настоящее время применяют днем, поскольку по ночам в ближайшее время прогнозируются отрицательные температуры.

При этом подрядчик пока экспериментирует со способами нанесения шампуня и его концентрацией для определения наиболее эффективного варианта.

Как заверила руководитель службы городского хозяйства Юлия Попова, шампунь «Бионорд», применяемый в настоящее время в Вологде, экологически чистый.