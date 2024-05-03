25-летняя череповчанка задушила знакомого голыми руками

25-летняя череповчанка осуждена за убийство знакомого. Трагедия произошла в конце января этого года в общежитии на улице Пионерской в городе металлургов, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В комнате череповчанка проживала со своим приятелем. В один из вечеров к ним в гости пришел 34-летний знакомый. Вместе они стали распивать алкоголь. В какой-то момент гость предложил девушке вступить с ним в интимную связь. Ее сожителю это не понравилось, и он избил товарища вместе с еще одним приятелем. Затем все они успокоились и продолжили выпивать.

Спустя некоторое время девушка попросила избитого парня умыться, поскольку он все испачкал кровью. Мужчина отказался. Хозяйка разозлилась, захватила его шею сзади рукой и держала до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаков жизни. Позже она вызвала полицию и скорую помощь.

В судебном заседании подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. Череповецкий городской суд признал девушку виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.