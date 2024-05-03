В Череповце началась противоклещевая обработка

На улицах Череповца уже начали работать специалисты по акарицидной обработке. Об этом сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр города Вадим Германов.

В этом году обработают 58 территорий. На данный момент работы ведутся у Дворца Металлургов и в Парке Победы. Также обработка запланирована на территориях парков, скверов, школ, детских садов, пляжей и других общественных пространств. В процессе акарицидной обработки молодую траву опрыскивают специальным химическим составом, что приводит к уничтожению клещей.

«Обращайте внимание на сигнальную ленту. Ею огораживаем обработанные территории. В первое время туда лучше не заходить», - предупредил Вадим Германов.

Обработка продлится до 15 мая. Мэр Череповца отметил, что после завершения работ все территории проверят, оценят эффективность и при необходимости проведут повторную процедуру.