В Череповце началась противоклещевая обработка

[ Общество ]

На улицах Череповца уже начали работать специалисты по акарицидной обработке. Об этом сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр города Вадим Германов.

В этом году обработают 58 территорий. На данный момент работы ведутся у Дворца Металлургов и в Парке Победы. Также обработка запланирована на территориях парков, скверов, школ, детских садов, пляжей и других общественных пространств. В процессе акарицидной обработки молодую траву опрыскивают специальным химическим составом, что приводит к уничтожению клещей.

«Обращайте внимание на сигнальную ленту. Ею огораживаем обработанные территории. В первое время туда лучше не заходить», - предупредил Вадим Германов.

Обработка продлится до 15 мая. Мэр Череповца отметил, что после завершения работ все территории проверят, оценят эффективность и при необходимости проведут повторную процедуру.

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обработка от клещей Вадим Германов
 

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