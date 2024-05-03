В Кириллове 175 семей получат ключи от новых квартир

На данный момент в Кириллове строится жилой комплекс по программе перенаселения. Он будет состоять из пяти трехэтажных домов, построенных из газобетонных блоков с вентилируемыми фасадами из керамогранита. Об этом сообщил Департамент строительства Вологодской области.

Все квартиры будут сдаваться с полноценным ремонтом, а также будут оборудованы сантехникой и кухонными плитами.

К 1 декабря 175 семей получат ключи от новых квартир. Сейчас они живут в 48 аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Строительство жилого комплекса проводится в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, реализуемой по нацпроекту «Жилье и городская среда».