В Кириллове 175 семей получат ключи от новых квартир

[ Общество ]

На данный момент в Кириллове строится жилой комплекс по программе перенаселения. Он будет состоять из пяти трехэтажных домов, построенных из газобетонных блоков с вентилируемыми фасадами из керамогранита. Об этом сообщил Департамент строительства Вологодской области.

Все квартиры будут сдаваться с полноценным ремонтом, а также будут оборудованы сантехникой и кухонными плитами.

К 1 декабря 175 семей получат ключи от новых квартир. Сейчас они живут в 48 аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Строительство жилого комплекса проводится в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, реализуемой по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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аварийное жилье квартиры для переселенцев
 

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В Кириллове 175 семей получат ключи от новых квартир
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