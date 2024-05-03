Пожилая череповчанка из-за мошенников лишилась билетов банка приколов

Пожилая жительница деревни Шулма Череповецкого района пыталась спасти «дочь» от тюрьмы, поверив мошенникам. Она передала курьеру сначала 266 тысяч рублей, а потом 16 тысяч рублей вместе с билетами банка приколов.

По данным пресс-службы судов Вологодской области, в июле прошлого года 19-летний череповчанин через мессенджер договорился с неизвестным о хищении денег у пенсионеров Череповецкого района. «Партнеры» звонили на стационарные телефоны путем случайного набора. Так они попали на старушку из деревни Шулма.

Мошенники действовали по привычной схеме: сообщили бабушке о том, что ее дочь стала виновницей ДТП и потребовали денег за освобождение ее от уголовной ответственности. Пенсионерка согласилась и передала курьеру 266 тысяч рублей, которые он перевел «организаторам».

В этот момент к череповчанке пришел в гости внук – сын той самой дочери, которая попала в аварию. Он рассказал, что с мамой все в порядке. Дальше они сообщили о случившемся в полицию.

Спустя несколько часов мошенники вновь вышли на связь. В этот раз сообщили, что деньги нужны на лечение пострадавшей в ДТП. Бабушка рассказала, то заняла 300 тысяч у соседей и стала ждать того же курьера. Однако, на самом деле, женщина положила в пакет лишь 16 тысяч рублей, а между настоящими купюрами – билеты банка приколов.

В момент передачи денег злоумышленника задержали.

В судебном заседании молодой человек свою вину полностью признал, на следствии написал явку с повинной. Его обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в покушении на мошенничество.

Череповецким районным судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взысканы 266 000 рублей, а также компенсация морального вреда - 50 000 рублей.