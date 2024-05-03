Новые автобусные маршруты свяжут Вологду и Череповец с отдаленными райцентрами

Новые автобусные маршруты запущены из Вологды и Череповца в отдаленные райцентры. Автобусные рейсы введены в рамках новой программы «Новые междугородные маршруты».

«Цель программы – решить проблему автобусного сообщения отдаленных муниципалитетов с городскими округами. За счет областного бюджета мы запустили шесть регулярных автобусных рейсов для удобства и комфорта наших жителей. На их организацию было выделено порядка 160 миллионов рублей. Автобусы уже совершили первые поездки по новым маршрутам», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Как сообщает пресс-служба врио губернатора, теперь автобусы из Вологды и Череповца каждый день курсируют в Великий Устюг, Нюксеницу, Кич-Городок, Никольск, Тарногу, Тотьму, Бабушкино, Вытегру, Липин Бор, Чагоду, Бабаево и обратно.

Точное расписание рейсов можно узнать на сайтах автовокзалов. Там же можно приобрести билеты.

Ранее сообщалось, что автовокзал Вологды с начала перешел на летнее расписание движения автобусов по пригородным, междугородным и межрегиональным маршрутам.