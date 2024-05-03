Сенегал и Монголия стали в три раза больше съедать вологодского мороженого

В Сенегал и Монголию отправлено на экспорт почти 27 тонн вологодского мороженого.

По информации межрегионального управления Россельхознадзора, ветеринарные сертификаты выданы на 16,8 тонн холодного лакомства для отправки в Сенегал и на 9,8 тонн в Монголию.

«В партии, отправленной в Монголию, преобладающим видом продукции стало эскимо с ароматом карамели, а в поставках в Сенегал — ванильное эскимо в шоколадной глазури», - пояснили в управлении Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что с начала этого года в указанные страны уже отправлено в 3 раза больше мороженого, чем за аналогичный период 2023 года. Если за 4 месяца прошлого года экспорт мороженого в Сенегал и Монголию составил 27 тонн, то с начала этого года отправлено уже 90 тонн лакомства.