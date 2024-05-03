Ремонт улицы Воркутинской начался в Вологде

В Вологде начали ремонтировать улицу Воркутинскую на участке от дома №2 до дома №24. Ремонт осуществляется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком выступило ООО «Дорожное управление». Стоимость работ - более 72 млн рублей.

Протяженность участка, который необходимо отремонтировать, - 950 метров. В настоящее время уже выполнены работы по разработке грунта на парковочных местах, засыпке песком и щебнем основания под дорожное полотно. По контракту на улице Воркутинской необходимо заасфальтировать проезжую часть и тротуары, заменить бортовой камень, благоустроить парковки и газоны, установить дорожные знаки, нанести разметку термопластиком. Ремонт необходимо завершить в июле 2024 года.

Также запланирован монтаж четырех дополнительных ливневых колодцев по адресам: ул. Воркутинская, 2, 12 и между домами №№ 22-24. В рамках контракта подрядчик заменит 51 люк. Это позволит улучшить работу ливневой канализации и отвод воды во время осадков.

Помимо улицы Воркутинской, ремонтные работы стартовали на ул. Октябрьской и Пошехонском шоссе. В частности, на Пошехонском шоссе произойдут изменения в схеме дорожного движения, - сообщает пресс-служба городской администрации.