Уроженка Шексны взяла второе золото турнира по пауэрлифтингу «Огни Москвы»

Уроженка Шексны Алина Удальцова одержала победу в общем зачете Всероссийских соревнований по пауэрлифтингу «Огни Москвы».

Алина стала первой в общем зачете среди женщин. Для спортсменки эта золотая медаль стала уже второй на текущих соревнованиях. Ранее она одержала победу в классическом троеборье среди девушек в весовой категории до 52 кг, установив новые рекорды Вологодской области: в приседании - 130 кг, в становой тяге - 155 кг и в сумме троеборья - 370 кг, что является нормативом «мастера спорта международного класса».

Олеся Булынко завоевала серебряную медаль соревнований в весовой категории до 76 кг. По сумме классического троеборья череповчанка подняла вес 410 кг, также установив рекорд Вологодской области в приседании, который теперь составляет 155 кг.