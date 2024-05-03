Реставрацией дворянского особняка в Вологде займется фирма из Санкт-Петербурга

Реставрацией дворянского особняка на улице Герцена, 35 Вологды займется компания из Санкт-Петербурга ООО «Спецреставрация». По информации регионального правительства, договор с подрядчиком уже подписан.

Дом Пузыревского-Пузана является объектом культурного наследия федерального значения. На его реставрацию выделено 99 млн рублей.

В особняке проведут масштабную реставрацию. При этом будет сохранена историческая планировка начала XX века. Также будут восстановлены и отреставрированы резные детали декора фасада здания. Согласно контракту, подрядчик должен усилить фундамент здания, одновременно раскрыть часть цокольного этажа, срезав грунт, как это сделано у соседнего здания на Герцена, 37. Подрядчик также должен будет провести благоустройство территории.

«Реставрация такого знакового для Вологды и Вологодской области памятника – это важно для сохранения исторического наследия нашего региона и страны. Здание пережило разные эпохи от дворянского особняка в XIX веке до музея дипломатического корпуса в XXI веке. Последние годы дом пустовал. Но теперь его ждет масштабная реставрация. После завершения работ здание ждет новый интересный этап», - пояснила и.о председателя комитета по охране объектов культурного наследия области Елена Бурыка.

Все работы на объекте должны быть завершены до конца 2025 года.

В правительстве области также уточнили, что современный вид дом получил от владельца здания Павла Пузыревского-Пузана, действительного статского советника, председателя Вологодской палаты гражданского суда. После смерти хозяина особняк перешёл в счёт погашения долгов в городскую казну.

В годы гражданской войны в доме жил американский посол Дэвид Роуленд Фрэнсис с семьей, и функционировало посольство США. Позже в здании разместился Клуб водников, общежитие, санэпидемстанция, ремонтные кооперативы. В 1997– 2012 годы в особняке работал частный «Музей дипломатического корпуса». После его закрытия здание пустовало.