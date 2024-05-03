В Вологде закроют движение для пешеходов по участку на улице Герцена

[ Общество ]

В Вологде напротив здания правительства области будет закрыто движение для пешеходов. По словам врио мэра города Андрея Накрошаева, тротуар на участке улицы Герцена от улицы Пушкинской до улицы Марии Ульяновой будет перекрыт уже в субботу, 4 мая.

Перекрытие связано с ремонтом площади Дрыгина, работы на которой уже начались.

«В будущем это общественное пространство значительно изменится. Здесь появится гранитное мощение, современное освещение, будут обустроены зоны отдыха. В центре разместится флагшток с флагом России и всех муниципалитетов области», - написал Андрей Накрошаев в соцсетях.

О ремонте площади Дрыгина стало известно после оперативного совещания в правительстве региона, которое прошло на прошлой неделе. Тогда врио губернатора Георгий Филимонов рассказал, что благоустройство площади будет проводиться на средства компании ФосАгро.

Андрей Накрошаев уточнил, что работы по реконструкции должны завершиться к сентябрю.

Теги:
реконструкция площадь Дрыгина
 

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