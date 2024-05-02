Центр Вологды перекроют на несколько дней

Центральная часть Вологды будет перекрыта несколько дней. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий к Дню Победы. Ограничения будут вводиться 3, 7, 8 и 9 мая.

К примеру, 3 мая в связи с репетицией школьного парада будет ограничено движение транспорта на площади Возрождения. Правда, ограничения коснутся только автомобилей с 13.30 до 15.30. Общественный транспорт будут пропускать.

7 мая также запланирована репетиция школьного парада с 18.00 до 20.00. Помимо ограничения движения частного транспорта изменится также движение нескольких маршрутов автобусов.

«Финальная репетиция школьного парада состоится 8 мая. Движение транспорта будет ограничено с 07.00 до 15.00 по Советскому проспекту на участке от улицы Предтеченской до улицы Марии Ульяновой; по улице Лермонтова на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина; по улице Марии Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта; по площади Возрождения; по улице Пушкинской на участке от улицы Козленской до улицы Лермонтова», - уточнили в городской администрации.

Также ограничения будут вводиться 9 мая с 7.00 до 12.00. Ограничения введут на улице Сергея Орлова на участке от Кремлевской площади до улицы Лермонтова; проспекте Победы на участке от улицы Батюшкова до улицы Мира; улице Батюшкова на участке от проспекта Победы до улицы Октябрьской; улице Мира на участке от улицы Герцена до улицы Сергея Орлова; улице Козленской на участке от улицы Мира до улицы Предтеченской; улице Марии Ульяновой на участке от улицы Герцена до улицы Козленской; улице Пушкинской на участке от улицы Герцена до улицы Козленской; улице Лермонтова от улицы Мира до улицы Сергея Орлова.

В администрации города также напомнили, что 9 мая в 10.00 на площади Революции состоится торжественное прохождение войск Вологодского гарнизона, а затем запланирован многочасовой концертный марафон. Его финалом станет концерт Ольги Варвус, который начнется в 20.00.