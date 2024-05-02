Крупное мошенничество с земельными участками раскрыли вологодские полицейские

Полиция Вологодской области раскрыла крупное мошенничество с земельными участками. Факт мошенничества был выявлен сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД. По данным пресс-службы УМВД, факт мошенничества был совершен в 2023 году.

«Группа лиц по предварительным данным, в 2023 году осуществила подделку документов - временного свидетельства о праве собственности на землю, образца 1995 года. Получив в свое распоряжение земельный участок, злоумышленники размежевали его на участки меньшей площади, часть из которых успели продать. Ущерб составил свыше 65 млн рублей», - уточнили в силовом ведомстве.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.