В микрорайонах Вологды появятся контейнеры для сбора покрышек

Недавно на территории мусоросортировочного комплекса на улице Мудрова, 40 установили специальный контейнер для сбора старых покрышек. Таким образом вологжане могут самостоятельно сдать их на переработку. Однако не у всех жителей города есть возможность везти покрышки так далеко, поэтому необходимо масштабировать акцию, и поставить контейнеры в других районах Вологды. С таким предложением выступил вологжанин в комментариях на странице и. о. мэра Андрея Накрошаева.

«Благодарю граждан, которые привозят покрышки на ул. Мудрова, 40. Мы видим, что это востребовано. Поэтому возьмём вопрос о дополнительных контейнерах в работу. Также мы планируем проверить, насколько правила утилизации соблюдают шиномонтажные мастерские», — ответил Андрей Накрошаев.

Покрышки относятся к отходам IV класса опасности, а не ТКО. В дальнейшем их можно переработать в резиновую крошку, покрытие для спортивных площадок, первый слой асфальта и даже в подошвы для обуви.