Вологжанка вышла в финал проекта «Лига экскурсоводов»

Руководитель Этнокультурного центра Бабаевского округа Вера Иванова стала финалистом программы «Лига экскурсоводов». В конкурсе участвовали 5000 человек из разных регионов страны. В заключительном этапе за победу поборются 210 экскурсоводов. С 16 по 21 мая на Международной выставке-форуме «Россия» финалисты послушают лекции экспертов отрасли, пройдут трехэтапный кейс-чемпионат и разработают экскурсионный маршрут, который войдет в книгу «Лучшие экскурсоводы России».

Проект «Лига экскурсоводов» призван объединить профессионалов туриндустрии в отраслевое сообщество, которое будет развивать путешествия по России в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Программа проводится совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Итоги проекта подведут 21 мая. Церемония награждения пройдет в павильоне №57 «Россия – моя история». Жюри выберет 75 победителей в семи номинациях. Самые интересные экскурсионные маршруты и истории 1000 экскурсоводов-участников, войдут в книгу «Лучшие экскурсоводы России».

Финалисты конкурса станут частью флагманского проекта Российского общества «Знание», войдут в сообщество проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей», смогут включить свои туристические предложения в программу Росмолодежи «Больше, чем путешествие», а также получат возможность прохождения профильной программы повышения квалификации и ценные призы от партнеров.