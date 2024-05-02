В Череповце День Победы будут отмечать целую неделю

Стала известна программа праздничных мероприятий в честь Дня Победы, которые пройдут в городе металлургов. Отмечать праздник череповчане начнут уже 6 мая. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.

Ярким событием станет городское торжественное мероприятие "Память пылающих лет", которое пройдет в Ледовом дворце 7 и 8 мая в 17:00.

«Главной идеей выступления стали памятники, посвященные героическим подвигам наших дедов и прадедов. Приоткроем завесу тайны: зрители станут свидетелями событий, увековеченных в городских монументах. Лучшие артисты города оживят страницы истории. На празднике прозвучат как любимые песни военных лет, так и современные композиции на эту тему», - рассказал Вадим Германов.

Пригласительные билеты на мероприятие 7 мая можно получить в волонтерском штабе "Единой России" на Сталеваров, 42. Их выдают 2, 3 и 6 мая с 10 до 18 часов. В одни руки не более пяти билетов: два – на взрослых и три – на детей старше 6 лет.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться ниже.