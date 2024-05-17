В Вологодском округе пьяный водитель скутера врезался в дом

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 мая около 21:24 в поселке Семенково Вологодского округа, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 36-летний мужчина, находясь за рулем скутера «Форсаж», не справился с управлением и въехал в многоэтажный жилой дом. На голове мужчины не было мотошлема, а также имелись признаки алкогольного опьянения.

В результате аварии, водитель получил травмы различной тяжести. Пострадавшего доставили в больницу медики скорой помощи.