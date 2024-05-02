Череповчанин предстанет перед судом за создание интернет-магазина с наркотиками

[ Общество ]

37-летний житель Череповца обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, в октябре 2023 года череповчанин на незаконной площадке создал интернет-магазин по продаже наркотиков. Он самостоятельно настроил магазин, придумал название, дизайн, заполнил карточки товара и даже провел рекламные акции. Наркотики, предназначенное для продажи, мужчина получал путем выращивания и переработки соответствующих наркосодержащих растений в своем гаражном боксе.

Незаконная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции, которыми из незаконного оборота изъяты наркотические средства в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд для рассмотрения по существу.

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