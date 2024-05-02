Вологодские синоптики рассказали о ночных заморозках до -7 градусов

Вологодские синоптики рассказали, что из-за перестройки синоптических процессов на территории региона наблюдается заток новых порций холодного воздуха. По их словам, потепление придет не раньше середины мая. При этом ближайшие 10 дней прогнозируются температуры на 3-4 градуса ниже нормы.

«Предстоящей ночью преимущественно на востоке сохранятся небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, повсеместно заморозки до -3 -6 градусов. Днем на фоне повышенного давления существенных осадков не прогнозируется, столбики термометров будут показывать не выше +4 +9 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В ночь на субботу ожидаются заморозки до -7 градусов, днем также будет не выше 9 градусов тепла. Чуть теплее ожидается погода в воскресный день, при этом возможны осадки в виде мокрого снега.

Также прохладным будет начало следующей недели. Заморозки сохранятся, а во вторник ожидается прохождение очередного циклона, который принесет осадки.