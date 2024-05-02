Череповецкая мэрия обещает яркое событие на День Победы

[ Общество ]

Череповецкая мэрия опубликовала афишу на праздничные мероприятия ко Дню Победы. По словам мэра города Вадима Германова, ярким событием празднования станет мероприятия «Память пылающих лет».  

«Главной идеей выступления стали памятники, посвященные героическим подвигам наших дедов и прадедов. Приоткроем завесу тайны: зрители станут свидетелями событий, увековеченных в городских монументах. Лучшие артисты города оживят страницы истории», - интригует Вадим Германов.

По его словам, на празднике зрители смогут услышать песни военных лет, а также современную музыку, посвященную военным событиям. Мэр города также уточнил, что вся следующая неделя будет посвящена празднованию Дня Победы.

афиша

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